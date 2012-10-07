Задача по 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок193 просмотра

Нужно настроить выгрузку 8.2 УТ

Нужно дописать выгрузку, что бы выгружались дополнительные характеристики.

12 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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