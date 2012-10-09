Специалисты по SharePoint

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Добрый день, коллеги!

Требуются .NET девелоперы, разрабатывающие под платформу SharePoint.

Тематика проектов - автоматизация процессов в банковском секторе.

Желательно МО или Москва. Длительный контракт (до года).

13 лет назад
DxT
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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