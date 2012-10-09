Разработка приложения С/С++

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок281 просмотр

Здравствуйте, необходимо реализовать две задачи на С/С++

1. Разработка прокси сервера

2. Модуль управления

Задачи не сложные, ТЗ имеется.

Крайне приветствуется понимание работы антивирусов, так как задача частично связана с безопасностью и нам крайне важно, что бы акцент ставился на этот аспект.

Пишите пожалуйста свои контакты в личку, желательно скайп, icq или джаббер, или почту, мы отправим вам ТЗ.

13 лет назад
street_fight
Станислав 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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