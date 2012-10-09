Разработка приложения С/С++

Здравствуйте, необходимо реализовать две задачи на С/С++

1. Разработка прокси сервера

2. Модуль управления

Задачи не сложные, ТЗ имеется.

Крайне приветствуется понимание работы антивирусов, так как задача частично связана с безопасностью и нам крайне важно, что бы акцент ставился на этот аспект.

Пишите пожалуйста свои контакты в личку, желательно скайп, icq или джаббер, или почту, мы отправим вам ТЗ.