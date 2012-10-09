Надо сделать аналог программы http://www.bestchange.ru/bm/ это программа парсит курсы валют. Только мне надо оповощение, только режим калькуялтора и сортировка по столбцам для этого и пододйте DevExpress ...
Сниффер
необходим простой сниффер + программа для шифрования и дешифрования.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно настроить выгрузку 8.2 УТ Нужно дописать выгрузку, что бы выгружались дополнительные характеристики.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Здравствуйте, необходимо реализовать две задачи на С/С++ 1. Разработка прокси сервера 2. Модуль управления Задачи не сложные, ТЗ имеется. Крайне приветствуется понимание работы антивирусов, так ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужно разработать систему управления заказами интернет магазина,т.к. встроенная в CMS-ку не подходит абсолютно. Общая суть црмки-обработка и создание заказов,ведение истории заказов клиентов,наличие БД поставщиков с их товарами,возможность создание отчётов по заказам-клиенам-поставщикам и т.д. ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, коллеги! Требуются .NET девелоперы, разрабатывающие под платформу SharePoint. Тематика проектов - автоматизация процессов в банковском секторе. Желательно МО или Москва. Длительный контракт (до года).Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен простенький чекер World of Tanks. Основная функция это авторизация на сайте и грабинг информации от туда.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день, Требуется сделать аналог стандартного акта сверки для УТ, только с тем отличием, что в акте должны быть те реализации, у которых стоит галочка БУ и не стоит галочка УУ.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать бота, который бы с N-ой периодичностью размещал картинки с сайта A на сайт B. Картинки должны размещаться в соответствующих разделах сайта B. Подробное тех.задание находится во ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима программа, с помощью которой можно будет вносить изменения в таблицы базы данных Paradox (7 версия). Исходные данные программа получает из файла в формате XML, структура которого приведена ниже. Информация о ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна расширенная программа-парсер позиций сайтов по ключевикам в Yandex и Google. Работа программы должна вестись по проектам. Для каждого проекта прописывается список "ключевиков". Для проекта также указывается список сайтов, по которым будут проверяться позиции. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад