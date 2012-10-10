Добрый день. Необходимо написать фирменное приложение для навигации по презентациям и multimedia. Приложение должно запускаться с DVD диска (autorun).

Презентации могут быть на flash, картинками и видео в форматах mkv, flv

Приложение должно быть в виде большинства заставок для dvd и blueray дисков с фильмами - красочный фон (дизайн предоставим), главное меню, выезжающие блоки - страницы с превью-изображениями видеороликов и презентаций. после нажатия на любую из них, она запускается.

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