GvamWork

Егор GvamWork

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать грозу APNG

    Необходимо нарисовать грозу (зарницу), которая бы органично вписывалась в небо на рисунке... Анимация должна быть как можно дольше, но чтобы картинка вписывалась в 1МБ Можно взять какую-нибудь готовую или нарезать из видео. Пишите цену.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать дизан главной страницы презентации

    $250

    Необходимо создать дизайн главной страницы презентации с иллюстрациями и меню. Иллюстрации и фотографии фирменного стиля предоставим. Сроки - сутки Пишите цену, похожие работы.

    Дизайн главной страницы
    Презентации19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать фирменное приложение

    Добрый день. Необходимо написать фирменное приложение для навигации по презентациям и multimedia. Приложение должно запускаться с DVD диска (autorun). Презентации могут быть на flash, картинками и видео в форматах mkv, flv Приложение должно быть в виде большинства ...

    Flash
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад