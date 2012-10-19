Необходимо нарисовать грозу (зарницу), которая бы органично вписывалась в небо на рисунке... Анимация должна быть как можно дольше, но чтобы картинка вписывалась в 1МБ Можно взять какую-нибудь готовую или нарезать из видео. Пишите цену.
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