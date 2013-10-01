Доработка страницы автора, создание раздела отзывы

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка145 просмотров
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Книжный интернет-магазин

KNIGIng.com.ua

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10 лет назад
upas
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
max0ua
Максим 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Задание выполнено. Сроки соблюдены. Рекомендую.
Все что требовалось разложили по полочкам, так что с техзаданием проблем никаких не возникло. Взаимопонимание - залог успешного сотрудничества. Своевременная оплата. Рекомендую.
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