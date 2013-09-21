Нужен интернет-магазин

Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления. Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт с функциями магазина,без карточки товара.
на сайте будет Слайдер,новости,обратная связь.
имеются макеты
сроки 1-2 недели
ТЗ скину по запросу
оплата по факту
- Похожие заказы
- Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт5 лет назад
www.bursten.ru 1. Систему тарифов на доставку надо привести в соответствии с этим: http://bursten.ru/content/1-oferta документом. Либо подключить модуль автоматического расчёта стоимости доставки "Почту России". 2. Убрать из поля оформления заказов - расчёт налогов. 3. Ввести формы оплаты: - ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо вылечить от вирусов и прочей нечести инт. маг. http://at5.ua и залатать все дыры безопасности, или установить антивирус. Гарантия качества обязательна! Сколько может стоить не знаю, готов обсудить.Закрыт10 лет назад
Необходимо разработать, доработать готовый модуль оплтаты/доставки. Модуль должен отвечать следующим требованиям: 1. Позволять выбирать различные варианты доставки (курьер, самовывоз, постоматы, трансп.компанией, почтой и т.д.). 2. Выибрать варианты оплаты (наличными, картой, эл.деньгами, через терминалы, мобильные, печать квитанции для оплаты ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доработок будет много. Для начала: Админка: 1. Сортировка товаров в админке по дате добавления (DESC) 2. Вывод в список товаров в категории кода товара 3. Количество товара должно соответствовать сумме атрибутов (изменяя количество атрибутов, автоматически изменяется и общее количество ...Закрыт10 лет назад
- $250
адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js, внедрение пхп сриптов - отзывы, подписка на новости (отправляем на мыло данные ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день ! Нужно сверстать и посадить интернет магазин на Drupal Жду предложения . https://dl.dropboxusercontent.com/u/16091910/mimi.zip джепегиИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
есть существующий интернет-магазин www.florist.od.ua разработан на Joomla необходимо написание нового интернет-магазина на другой платформе,которая будет хорошо и без ошибок сканироваться гугломИнтернет-магазины39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $115
Сборка магазина ocStore 1.5.4.1, шаблон «Shop Universal» (демо http://shopuniversal.pusku.com). Нужно: 1. Настроить шаблон: сменить цветовую схему (меню, панели, кнопки и т.д.) на оранжевую, загрузить логотип, настроить фон (все изображения предоставлю, от вас только настройка), настроить шапку. 2. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Требуются правки и доработки по интернет-магазину: 1. Исправить нижний хедер (выставить правильно меню, исправить ошибки в словах, подправить отображение страниц) 2. Установить блоги на двух сайтах 3. Установить галерею картинок Доп. описание: система Magento, два сайта стоят на одной ...Закрыт10 лет назад