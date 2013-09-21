Нужен интернет-магазин

$100
Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт с функциями магазина,без карточки товара.

на сайте будет Слайдер,новости,обратная связь.

имеются макеты

сроки 1-2 недели

ТЗ скину по запросу

оплата по факту

10 лет назад
VoronSasha
Александр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для главной интернет-магазина

    Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления. Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу ...

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Причесать формирование заказа.

    www.bursten.ru 1. Систему тарифов на доставку надо привести в соответствии с этим: http://bursten.ru/content/1-oferta документом. Либо подключить модуль автоматического расчёта стоимости доставки "Почту России". 2. Убрать из поля оформления заказов - расчёт налогов. 3. Ввести формы оплаты: - ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лечение от вирусов и спамботов ИМ

    Необходимо вылечить от вирусов и прочей нечести инт. маг. http://at5.ua и залатать все дыры безопасности, или установить антивирус. Гарантия качества обязательна! Сколько может стоить не знаю, готов обсудить.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка модуля оплаты/доставки под OpenCart

    Необходимо разработать, доработать готовый модуль оплтаты/доставки. Модуль должен отвечать следующим требованиям: 1. Позволять выбирать различные варианты доставки (курьер, самовывоз, постоматы, трансп.компанией, почтой и т.д.). 2. Выибрать варианты оплаты (наличными, картой, эл.деньгами, через терминалы, мобильные, печать квитанции для оплаты ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка магазина на VamShop

    Доработок будет много. Для начала: Админка: 1. Сортировка товаров в админке по дате добавления (DESC) 2. Вывод в список товаров в категории кода товара 3. Количество товара должно соответствовать сумме атрибутов (изменяя количество атрибутов, автоматически изменяется и общее количество ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка html5 интернет проекта

    $250

    адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js, внедрение пхп сриптов - отзывы, подписка на новости (отправляем на мыло данные ...

    HTML
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание интернета-магазина

    есть существующий интернет-магазин www.florist.od.ua разработан на Joomla необходимо написание нового интернет-магазина на другой платформе,которая будет хорошо и без ошибок сканироваться гуглом

    Интернет-магазины39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить магазин на OpenCart

    $115

    Сборка магазина ocStore 1.5.4.1, шаблон «Shop Universal» (демо http://shopuniversal.pusku.com). Нужно: 1. Настроить шаблон: сменить цветовую схему (меню, панели, кнопки и т.д.) на оранжевую, загрузить логотип, настроить фон (все изображения предоставлю, от вас только настройка), настроить шапку. 2. ...

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки по интернет-магазину

    Приветствую! Требуются правки и доработки по интернет-магазину: 1. Исправить нижний хедер (выставить правильно меню, исправить ошибки в словах, подправить отображение страниц) 2. Установить блоги на двух сайтах 3. Установить галерею картинок Доп. описание: система Magento, два сайта стоят на одной ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад