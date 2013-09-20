Верстка html5 интернет проекта

адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js, внедрение пхп сриптов - отзывы, подписка на новости (отправляем на мыло данные подписчика: имя, мыло), обратный звонок (отправляем данные на почту: имя, телефон) посадочные страницы с микро разметкой (товары, категории товаров). Товаров будет до 100, редактироваться будет всё вручную. Возможность (полуламерам) изменять, добавлять страницы товаров, внедрять в страницы категорий и главную. Прикрутить jCart/настроить покупку по характеристике (размер). Системы оплаты заказа онлайн: я.деньги, вебмани. В остальных случаях оптравка писем на почту, покупателю и менеджеру. Данные для отправки (фио, телефон, мыло). Зарытие от индесации динамических страниц (корзина по сути одна и есть), настройка робот.тхт и .htaccess, сжатие со стороны сервера, максимальное ускорение загрузки... основные шаги при вёрстке, ксс объеденяем, держим вверху, яву объеденяем, уменьшаем, держим внизу, поэтапная загрузка картинок (js, Lazy Load). тестирование на девайсах.