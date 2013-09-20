Верстка html5 интернет проекта

$250
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки247 просмотров
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адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js, внедрение пхп сриптов - отзывы, подписка на новости (отправляем на мыло данные подписчика: имя, мыло), обратный звонок (отправляем данные на почту: имя, телефон) посадочные страницы с микро разметкой (товары, категории товаров). Товаров будет до 100, редактироваться будет всё вручную. Возможность (полуламерам) изменять, добавлять страницы товаров, внедрять в страницы категорий и главную. Прикрутить jCart/настроить покупку по характеристике (размер). Системы оплаты заказа онлайн: я.деньги, вебмани. В остальных случаях оптравка писем на почту, покупателю и менеджеру. Данные для отправки (фио, телефон, мыло). Зарытие от индесации динамических страниц (корзина по сути одна и есть), настройка робот.тхт и .htaccess, сжатие со стороны сервера, максимальное ускорение загрузки... основные шаги при вёрстке, ксс объеденяем, держим вверху, яву объеденяем, уменьшаем, держим внизу, поэтапная загрузка картинок (js, Lazy Load). тестирование на девайсах.

HTML
10 лет назад
zoro13
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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