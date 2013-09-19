Настроить магазин на OpenCart

Сборка магазина ocStore 1.5.4.1, шаблон «Shop Universal» (демо http://shopuniversal.pusku.com).

Нужно:

1. Настроить шаблон: сменить цветовую схему (меню, панели, кнопки и т.д.) на оранжевую, загрузить логотип, настроить фон (все изображения предоставлю, от вас только настройка), настроить шапку.

2. Настроить расположение блоков на главной.

3. Настроить меню (категории и т.д.).

4. Настроить процесс оформления заказа (убрать ненужные шаги и поля формы).

5. Поставить счетчик Метрики.

6. Поставить всплывающее окно, выскакивающее при закрытии сайта.

Шаблон действительно универсальный, все нужное в нем есть, нужно только настроить. Срок - 2-3 дня, в понедельник нужно завершить, так что прошу откликнуться тех, кто не занят другими проектами на указанное время, дабы не создавать друг другу проблем:)

P.S. Исполнителям с репутацией не откажу в предоплате. За хорошую работу всегда оставляю развернутые отзывы.