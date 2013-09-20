Создание интернета-магазина

Приветствую! Требуются правки и доработки по интернет-магазину: 1. Исправить нижний хедер (выставить правильно меню, исправить ошибки в словах, подправить отображение страниц) 2. Установить блоги на двух сайтах 3. Установить галерею картинок Доп. описание: система Magento, два сайта стоят на одной ...