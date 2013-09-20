Сверстать и посадить готовый дизайн на Drupal

www.bursten.ru 1. Систему тарифов на доставку надо привести в соответствии с этим: http://bursten.ru/content/1-oferta документом. Либо подключить модуль автоматического расчёта стоимости доставки "Почту России". 2. Убрать из поля оформления заказов - расчёт налогов. 3. Ввести формы оплаты: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ! Нужно сверстать и посадить интернет магазин на Drupal
Жду предложения .
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16091910/mimi.zip джепеги
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
есть существующий интернет-магазин www.florist.od.ua разработан на Joomla необходимо написание нового интернет-магазина на другой платформе,которая будет хорошо и без ошибок сканироваться гугломИнтернет-магазины39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $115
Сборка магазина ocStore 1.5.4.1, шаблон «Shop Universal» (демо http://shopuniversal.pusku.com). Нужно: 1. Настроить шаблон: сменить цветовую схему (меню, панели, кнопки и т.д.) на оранжевую, загрузить логотип, настроить фон (все изображения предоставлю, от вас только настройка), настроить шапку. 2. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Требуются правки и доработки по интернет-магазину: 1. Исправить нижний хедер (выставить правильно меню, исправить ошибки в словах, подправить отображение страниц) 2. Установить блоги на двух сайтах 3. Установить галерею картинок Доп. описание: система Magento, два сайта стоят на одной ...Закрыт10 лет назад
- $310
Нужен интернет магазин по примеру dvericom.ru/ ДИЗАЙН – шаблонный, купим. От вас сроки. Бюджет 10 000 руб. Детали исполнителю.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $70
Стоит магазин на ocStore 1.5.4.1, на нем шаблон "Shop Universal". Нужно настроить расположение блоков и ряд мелких доработок, типа загрузить логотип и т.д.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Проект koliaski-krovatki.ru Платформа webasyst shop-script 3 В карточке товара, например koliaski-krovatki.ru/product/detskaja-koljaska-car ino-karino-3-v-1-/, есть доп фото товара, на каждом фото справа внизу указывается цвет. В данном случае, например "Col. 3". Сейчас это делается в фотошопе ...Закрыт10 лет назад
- $500
Есть джумловский шаблон, надо изменить оформление под магазин другой тематики. ТЗ имеется. Напишите сроки и примерную стоимость.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сверстать 4 страницы. Вёрстка адаптивная. Дизайн-макет ecть. 2 страницы однотипные. 1 страница товара, 1 корзины (jCart). Графики не используется, дизайн примочками css3+js. Внедрение микро разметки http://schema.org. Исходники для вёрстки есть, покажу. Использование технологии аякс ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Сделать PayPal Express Checkout в связке с Shopkeeper. EVOЗакрыт10 лет назад