Доработка магазина на VamShop

Доработок будет много. Для начала:

Админка:

1. Сортировка товаров в админке по дате добавления (DESC)

2. Вывод в список товаров в категории кода товара

3. Количество товара должно соответствовать сумме атрибутов

(изменяя количество атрибутов, автоматически изменяется и общее количество товара)

4. При отмене заказа атрибуты из заказа возвращаются на склад и пересчитывается общее количество

Клиентская часть:

1. Сортировка новинок и товаров на главной по дате добавления (DESC)

2. Вывод на страницу списка товаров кода товара и атрибутов

3. При наведении курсора на фото товара - всплывающий текст с доступными атрибутами

4. Zoom (лупа) - увеличение участка фотографии