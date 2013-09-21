Дизайн для главной интернет-магазина

Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления.

Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу исполнителя, который сможет стильно реализовать содержимое. например ссылки на разделы картинками или без них, ссылки на подразделы и т.д.