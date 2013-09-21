Дизайн для главной интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт24 заявки298 просмотров
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Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления.

Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу исполнителя, который сможет стильно реализовать содержимое. например ссылки на разделы картинками или без них, ссылки на подразделы и т.д.

5 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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