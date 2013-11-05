Разработка модуля оплаты/доставки под OpenCart

Необходимо разработать, доработать готовый модуль оплтаты/доставки.

Модуль должен отвечать следующим требованиям:

1. Позволять выбирать различные варианты доставки (курьер, самовывоз, постоматы, трансп.компанией, почтой и т.д.).

2. Выибрать варианты оплаты (наличными, картой, эл.деньгами, через терминалы, мобильные, печать квитанции для оплаты через сбер).

3. В админке должна быть настройка каждого варианта оплаты и доставки. Также должна быть настройка связей между ними, суммой заказа и города доставки.

Например,

при выборе Архангельска курьер не доступен,

при выборе почтой обязательна предоплата, наличные не доступны.

при заказе от 2 т.р. доставка по Москве, области и постоматы бесплатна.

курьер по Москве - 200р, по области +10р/км, за почту 1 классом - 200р. и т.д.

А также должна быть возможность включения/отключения каждого из этих вариантов.

4. Дизайн желательно оставить стандартный, с раскрывающимися слайдерами.

Идеальный вариант, если Вы это уже делали и сможете показать готовый рабочий вариант. Или у Вас есть на примете модуль с похожим функционалом. От Вас ссылка на рабочий или тестовый модуль, где можно посмотреть как он работает.

Срок выполнения работы - до понедельника.