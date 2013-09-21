Большой интернет магазин

Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления. Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу ...
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Нужно сделать интернет магазин с большим количеством товаров >50000 товаров. Чтоб ничего не тормозило при таком большом ассортименте. Обязательная интеграция с 1С. Интересует стоимость и сроки.
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