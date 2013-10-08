Доработка магазина на OsCommerce Vam Edition

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка260 просмотров
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Необходима следующая доработка

Магазин coinscity.ru/index.php

1. Сделать шаблон

2. Прикрутить его

Прошу указывать ваш бюджет, желательно с примерами ваших работ. Оплата по договоренности, любым удобным вам способом - электронные деньги, карта сбера, карты иных банков, быстропереводы и пр.

10 лет назад
coinscity
Андрей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
rigos
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Спасибо. Все быстро, четко и в срок. Рекомендую.
Только положительные эмоции. всегда готов сотрудничать
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