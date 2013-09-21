Drupal, небольшие доработки поиска и перенос сайта

Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления. Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу ...
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Необходимо немного доработать систему поиска т.к. она вызывает ошибку, так же помочь в переносе сайта...
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