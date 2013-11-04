Интернет-магазин. Креатив и свежее мышление

Нужно не верстать весь сайт, а сделать именно содержимое страницы, предложить варианты размещения и оформления. Т.е. в обычном редакторе страницы (в админке сайта) можно написать статью, а можно вставить html. Вот на этот html я и ищу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт – интернет магазин по продаже сотовых смартфонов, планшетов и разных гаджетов.
Стиль сайта – Hi-Tech (хайтек).
Основные цвета - черный, синий. На пример http://design.megagroup.ru/design/29248
После окончания проекта, передача в собственность всех материалов сайта и возможность самостоятельного управления сайтом!
Оновные технические характеристики сайта:
1. Удобный и информативный вид.
2. Удобный и интуитивно понятный движок
3. Удобный, интуитивно понятное управление сайтом
4. Кроссбраузерность со всеми браузерами, а также с мобильными браузерами.
5. Интеграция с 1С и платежными документами.
6. CSV выгрузка товаром и Яндекс маркет
7. Прием оплаты visa, master card, kiwi. Возможность самостоятельного добавления новых способов оплаты.
8. Интеграция с социальными сетями
9. Сортировка товаров по цене, бренд, техническим характеристикам (экран, память,)
10. Встроенный конструктор цен, автоматически пересчитывающий окончательную стоимость в зависимости от количества, цвета, характеристик, способа доставки и т.д.
11. Удобный встроенный поиск на сайте
12. Навигационная цепочка (Навигационное меню, «Хлебные крошки»)
13. Модули «Рекомендуемые товары» и «Популярные товары»
14. Модуль счетчик посещений
15. Неограниченное количество товаров и категорий
16. Удобная, интуитивно понятная страница заказа.
17. Раскрутка в поисковых системах
18. Контекстная реклама
19. Рассылка новостей
20. Иконка вместо стандартной отображаемая в адресной строке и в Закладках/Избранном браузеров
21. Online –чат на базе http://siteheart.com/
22. При наведении курсора, вывод краткой информации о товаре.
Перечень типовых страниц :
1. Главная страница сайта;
2. Каталог продукции с ценами и возможностью добавления товаров в корзину;
3. Корзина товаров с оформлением заказа;
4. Форма обратной связи;
5. Поиск по сайту;
6. Страница подробного описания каждой позиции каталога товаров (неограниченное количество);
7. Оплата и доставка
8. Блок авторизации (логин, пароль, регистрация);
9. Закрытые разделы сайта;
10. Модуль "Вопрос-ответ" (FAQ);
11. Карта сайта;
12. Страница контактов со схемой проезда;
13. Информационные страницы - неограниченное количество (форматированный текст с иллюстрациями).
Создание приложений для Android и iOS очень приветствуется. И будет рассматриваться как дополнительная премия.
Техзадание будет обговорено отдельно с победителем.
Срок – 3 недели.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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