Интернет-магазин. Креатив и свежее мышление

$500
Интернет-магазиныЗавершен13 заявок326 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать сайт – интернет магазин по продаже сотовых смартфонов, планшетов и разных гаджетов.

Стиль сайта – Hi-Tech (хайтек).

Основные цвета - черный, синий. На пример http://design.megagroup.ru/design/29248

После окончания проекта, передача в собственность всех материалов сайта и возможность самостоятельного управления сайтом!

Оновные технические характеристики сайта:

1. Удобный и информативный вид.

2. Удобный и интуитивно понятный движок

3. Удобный, интуитивно понятное управление сайтом

4. Кроссбраузерность со всеми браузерами, а также с мобильными браузерами.

5. Интеграция с 1С и платежными документами.

6. CSV выгрузка товаром и Яндекс маркет

7. Прием оплаты visa, master card, kiwi. Возможность самостоятельного добавления новых способов оплаты.

8. Интеграция с социальными сетями

9. Сортировка товаров по цене, бренд, техническим характеристикам (экран, память,)

10. Встроенный конструктор цен, автоматически пересчитывающий окончательную стоимость в зависимости от количества, цвета, характеристик, способа доставки и т.д.

11. Удобный встроенный поиск на сайте

12. Навигационная цепочка (Навигационное меню, «Хлебные крошки»)

13. Модули «Рекомендуемые товары» и «Популярные товары»

14. Модуль счетчик посещений

15. Неограниченное количество товаров и категорий

16. Удобная, интуитивно понятная страница заказа.

17. Раскрутка в поисковых системах

18. Контекстная реклама

19. Рассылка новостей

20. Иконка вместо стандартной отображаемая в адресной строке и в Закладках/Избранном браузеров

21. Online –чат на базе http://siteheart.com/

22. При наведении курсора, вывод краткой информации о товаре.

Перечень типовых страниц :

1. Главная страница сайта;

2. Каталог продукции с ценами и возможностью добавления товаров в корзину;

3. Корзина товаров с оформлением заказа;

4. Форма обратной связи;

5. Поиск по сайту;

6. Страница подробного описания каждой позиции каталога товаров (неограниченное количество);

7. Оплата и доставка

8. Блок авторизации (логин, пароль, регистрация);

9. Закрытые разделы сайта;

10. Модуль "Вопрос-ответ" (FAQ);

11. Карта сайта;

12. Страница контактов со схемой проезда;

13. Информационные страницы - неограниченное количество (форматированный текст с иллюстрациями).

Создание приложений для Android и iOS очень приветствуется. И будет рассматриваться как дополнительная премия.

Техзадание будет обговорено отдельно с победителем.

Срок – 3 недели.

10 лет назад
rakken
Рахат 
48 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Web-3840
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$310
7 дней
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