Создать интернет-магазин косметики

Требуется создать сайт – интернет магазин по продаже косметики, парфюмерии и аксессуаров.

Основной ориентир по функционалу страниц (главной и внутренних) http://klubkrasoti.ru/

Ориентир по цвету http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/44026.html, а также вышеуказанный сайт. Цвета мягкие, спокойные. Основной цвет- белый; дополнительные цвета (на усмотрение): темно-серый, синий, розовый. Цвета не резкие, сочетающиеся.

Можно взять прямо данный шаблон за основу: http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/44026.html , только функционал, соответственно, весь переработать в соответствии с ТЗ, который должен быть приближен к http://klubkrasoti.ru/. Если разрабатывать сторонний, то шаблон предварительно необходимо согласовать с заказчиком, возможно, внести некоторые изменения, если потребуется. Возможно не раз. Так что, возможно, проще сразу взять вышеуказанный шаблон за основу дизайна.

Домен и хостинг (sweb) есть.

Основные технические характеристики сайта:

1. Приятный для восприятия и интуитивно понятный дизайн. Посетитель должен без лишних подсказок сделать заказ.

2. Полноценная, удобная и интуитивная система управления интернет-магазином со всеми типичными параметрами управления каталогами товаров. Выгрузка заказов в Excel, оповещение о заказах на почту. Полная информация о клиентах (клиентская база), выгрузка БД в excel. Возможность временно убирать товары с отображения на сайте.

2.1. Интуитивно понятный движок.

3. Кроссбраузерность со всеми браузерами, а также с мобильными браузерами.

4. Функция, благодаря которой появляется возможность предлагать к продаже дополнительные товары со страниц товара. (здесь есть такое http://klubkrasoti.ru/)

5. Ясное расположение корзины и суммы заказа справа-сверху сайта.

6. Ясное расположение контактных данных.

7. Заказ товара за 1 страницу, попутная или отдельная регистрация клиентов. Удобное расположение блока войти|зарегистрироваться.

8. Функция онлайн-консультанта.

9. Встроенный яндекс.счетчик (без отображения на сайте)

10. Кнопочки вконтакте и одноклассники. Кнопка “наверх”

11. Интеграция с 1С-предприятие.

12. Интеграция с Яндекс-маркет (excel-прайс на сайте)

13. Прием оплаты Visa, Mastercard qiwi, web-money яндекс-деньги. Возможность самостоятельного добавления новых способов оплаты.

14. Сортировка товаров по цене, бренду, назначению (см. примеры сайтов в начале ТЗ). Детальная сортировка происходит в левом вертикальном меню.

15. Пересчет товаров в корзине по кол-ву, возм-ть удаления из корзины, показ рекомендуемых товаров к уже заказанным и спецпредложний.

16. E-mail и СМС-оповещение о заказе.

17. Удобный встроенный поиск на сайте

18. Блок “другие товары из этой же категории”, подобное есть на http://klubkrasoti.ru/

19. Удобная, интуитивно понятная страница товара - предельно ясная информация как о самом товаре, так и о способах его покупки и сроках получения (оазные сроки для разных брендов или групп товаров), отзывы и рейтинг товара (см., например, http://klubkrasoti.ru/)

20. Разделы меню (горизонтальные и вертикальные), а также многие другие осн. функции магазина по подобию http://klubkrasoti.ru/

21. Рассылка новостей по зарегистрированным пользователям

22. Фавиконка

23. При наведении курсора, вывод краткой информации о товаре.

24. Отчеты по товарам и клиентам.

25. Настройка ЧПУ

Перечень типовых страниц:

1. Главная страница сайта;

2. Страница категории товаров

3. Корзина товаров с оформлением заказа;

4. Форма обратной связи;

5. Поиск по сайту;

6. Страница подробного описания каждого товара

7. Оплата и доставка

8. Блок авторизации (логин, пароль, регистрация);

9. блог с информационными статьями

10. Страница контактов со схемой проезда;

Особо уязвимые системы, типа Джумла, не приветствуются.

Подробнее тех. задание будет рассмотрено с победителем.

Срок – 3 недели.