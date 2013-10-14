Создать интернет-магазин косметики

Краткое описание: сайт с двумя разными каталогами поставщиков, т.к. дилер двух компаний. Один каталог загружается из .xml файла первого поставщика, другой вводится вручную. Оба каталога с подкаталогами. В каталогах содержится описания товара, фото, цена, ссылки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт – интернет магазин по продаже косметики, парфюмерии и аксессуаров.
Основной ориентир по функционалу страниц (главной и внутренних) http://klubkrasoti.ru/
Ориентир по цвету http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/44026.html, а также вышеуказанный сайт. Цвета мягкие, спокойные. Основной цвет- белый; дополнительные цвета (на усмотрение): темно-серый, синий, розовый. Цвета не резкие, сочетающиеся.
Можно взять прямо данный шаблон за основу: http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/44026.html , только функционал, соответственно, весь переработать в соответствии с ТЗ, который должен быть приближен к http://klubkrasoti.ru/. Если разрабатывать сторонний, то шаблон предварительно необходимо согласовать с заказчиком, возможно, внести некоторые изменения, если потребуется. Возможно не раз. Так что, возможно, проще сразу взять вышеуказанный шаблон за основу дизайна.
Домен и хостинг (sweb) есть.
Основные технические характеристики сайта:
1. Приятный для восприятия и интуитивно понятный дизайн. Посетитель должен без лишних подсказок сделать заказ.
2. Полноценная, удобная и интуитивная система управления интернет-магазином со всеми типичными параметрами управления каталогами товаров. Выгрузка заказов в Excel, оповещение о заказах на почту. Полная информация о клиентах (клиентская база), выгрузка БД в excel. Возможность временно убирать товары с отображения на сайте.
2.1. Интуитивно понятный движок.
3. Кроссбраузерность со всеми браузерами, а также с мобильными браузерами.
4. Функция, благодаря которой появляется возможность предлагать к продаже дополнительные товары со страниц товара. (здесь есть такое http://klubkrasoti.ru/)
5. Ясное расположение корзины и суммы заказа справа-сверху сайта.
6. Ясное расположение контактных данных.
7. Заказ товара за 1 страницу, попутная или отдельная регистрация клиентов. Удобное расположение блока войти|зарегистрироваться.
8. Функция онлайн-консультанта.
9. Встроенный яндекс.счетчик (без отображения на сайте)
10. Кнопочки вконтакте и одноклассники. Кнопка “наверх”
11. Интеграция с 1С-предприятие.
12. Интеграция с Яндекс-маркет (excel-прайс на сайте)
13. Прием оплаты Visa, Mastercard qiwi, web-money яндекс-деньги. Возможность самостоятельного добавления новых способов оплаты.
14. Сортировка товаров по цене, бренду, назначению (см. примеры сайтов в начале ТЗ). Детальная сортировка происходит в левом вертикальном меню.
15. Пересчет товаров в корзине по кол-ву, возм-ть удаления из корзины, показ рекомендуемых товаров к уже заказанным и спецпредложний.
16. E-mail и СМС-оповещение о заказе.
17. Удобный встроенный поиск на сайте
18. Блок “другие товары из этой же категории”, подобное есть на http://klubkrasoti.ru/
19. Удобная, интуитивно понятная страница товара - предельно ясная информация как о самом товаре, так и о способах его покупки и сроках получения (оазные сроки для разных брендов или групп товаров), отзывы и рейтинг товара (см., например, http://klubkrasoti.ru/)
20. Разделы меню (горизонтальные и вертикальные), а также многие другие осн. функции магазина по подобию http://klubkrasoti.ru/
21. Рассылка новостей по зарегистрированным пользователям
22. Фавиконка
23. При наведении курсора, вывод краткой информации о товаре.
24. Отчеты по товарам и клиентам.
25. Настройка ЧПУ
Перечень типовых страниц:
1. Главная страница сайта;
2. Страница категории товаров
3. Корзина товаров с оформлением заказа;
4. Форма обратной связи;
5. Поиск по сайту;
6. Страница подробного описания каждого товара
7. Оплата и доставка
8. Блок авторизации (логин, пароль, регистрация);
9. блог с информационными статьями
10. Страница контактов со схемой проезда;
Особо уязвимые системы, типа Джумла, не приветствуются.
Подробнее тех. задание будет рассмотрено с победителем.
Срок – 3 недели.
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