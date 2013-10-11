Создать интернет магазин

Книжный интернет-магазин KNIGIng.com.ua Доработать страницу автора. Внести информацию, создать переходы. Подробности - во вложении Создать раздел "Отзывы о магазине". Настройка логики работы и дизайна Подробности -во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание: сайт с двумя разными каталогами поставщиков, т.к. дилер двух компаний. Один каталог загружается из .xml файла первого поставщика, другой вводится вручную. Оба каталога с подкаталогами. В каталогах содержится описания товара, фото, цена, ссылки на инструкции и визуализации. Нужна возможность сравнения товаров из одной категории. Возможность на сайте выбрать товар в корзину и оформить заявку (без регистрации и оплаты), которая отправляется на эл.почту.
Задачу, желательно, выполнить на joomla или wordpress
В заявках указывать сроки и цену.
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