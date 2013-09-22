Добавить 2 модуля на сайт на опенкарте

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки156 просмотров
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Нужно добавить на сайт 2 модуля:

Наклейки к товарам http://opencartforum.ru/topic/22239-besplatnye-prostye-stikery/ , и пакетное редактирование товаров Batch editor. Указывайте цену и сроки. Оплата Webmoney или Приват 24.

Сайт http://elitcases.com.ua/

10 лет назад
elitcases
Юрий 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Все супер быстро и качественно. Спасибо за работу. Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Сотрудничеством с Юрием доволен! Оперативное общение, исчерпывающие ответы, быстрая оплата. Рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!
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