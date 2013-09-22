Краткое описание: сайт с двумя разными каталогами поставщиков, т.к. дилер двух компаний. Один каталог загружается из .xml файла первого поставщика, другой вводится вручную. Оба каталога с подкаталогами. В каталогах содержится описания товара, фото, цена, ссылки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать интернет-магазин по продаже подарков.
+ дизайн
+ подборка, установка, настройка движка
+ вёрстка, насадка дизайна
+ интеграция с платёжными системами
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Требуется создать сайт – интернет магазин по продаже косметики, парфюмерии и аксессуаров. Основной ориентир по функционалу страниц (главной и внутренних) http://klubkrasoti.ru/ Ориентир по цвету http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/44026.html, а также вышеуказанный сайт. Цвета мягкие, спокойные. Основной цвет- белый; дополнительные цвета ...Завершен10 лет назад
Нужно добавить на сайт 2 модуля: Наклейки к товарам http://opencartforum.ru/topic/22239-besplatnye-prostye-stikery/ , и пакетное редактирование товаров Batch editor. Указывайте цену и сроки. Оплата Webmoney или Приват 24. Сайт http://elitcases.com.ua/Завершен10 лет назад
Книжный интернет-магазин KNIGIng.com.ua Доработать страницу автора. Внести информацию, создать переходы. Подробности - во вложении Создать раздел "Отзывы о магазине". Настройка логики работы и дизайна Подробности -во вложенииЗавершен10 лет назад
- $250
Очень просто добавление товаров в интернет магазин, требуется просто копировать товары с сайта производителя в наш магазин. Все изображения и описания товаров есть на сайте производителя. Добавление 500-700 единиц товаров по разным категориям. Оплата 7 рублей ...Интернет-магазины58 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется создать сайт – интернет магазин по продаже сотовых смартфонов, планшетов и разных гаджетов. Стиль сайта – Hi-Tech (хайтек). Основные цвета - черный, синий. На пример http://design.megagroup.ru/design/29248 После окончания проекта, передача в собственность всех материалов сайта и ...Завершен10 лет назад
- $500
Нужно натянуть на действующий магазин, новый дизайн. Никаких изменений в функциоанле. Более подробно кандидатам. Бюджет 300$Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать интернет магазин с большим количеством товаров >50000 товаров. Чтоб ничего не тормозило при таком большом ассортименте. Обязательная интеграция с 1С. Интересует стоимость и сроки.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходима следующая доработка Магазин coinscity.ru/index.php 1. Сделать шаблон 2. Прикрутить его Прошу указывать ваш бюджет, желательно с примерами ваших работ. Оплата по договоренности, любым удобным вам способом - электронные деньги, карта сбера, карты иных банков, быстропереводы и пр.Завершен10 лет назад