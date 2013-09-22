Перенос сайта с Amiro CMS на 1c Bitrix

Здравствуйте. Работает на системе Amiro CMS. Было множество доработок функционала сайта по сравнению с обычной версией движка. Необходимо перенести сайт на другую систему управления - может быть 1с битрикс или simplacms. Самое главное, чтобы он шустро работал и все в нем было не через одно место, как в Амиро. Устали переплачивать за непонятные глючные модули и доработки сайта. На добавление 1го товара уходит около 10 минут времени, в то время как на той же симпла, на которой у меня есть проекты - около 30 секунд. Все очень медленно работает. Хотелось бы сделать качественный перенос сайта с учетом тех доработок, что были на нем реализованы.