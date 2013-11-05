Доработка ИМ

1. Перенести корзину и личный кабинет под боковое меню.

2. В шапке сделать картинку на всю ширину и при переходе по сайту она должна рандомно меняться. Будет 3–5 картинки.

3. В самый верх сайта встроить узкую панель. На ней будет второй номер телефона, почта, вход/выход (авторизация), ссылка на корзину с суммой.

Если авторизован, то перед значком двери-выход выпадающее меню "Личный кабинет". При наведении показываются пункты личного меню (то, что сейчас появляются между гарантией и корзинкой для авторизованных).

Внешний вид верхней панели http://foojee.net/oc/palioxis/ (самый верхний элемент).

Сам шаблон http://opencartforum.ru/files/file/720-palioxis-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-opencart/.

В файле примерный внешний вид картинок шапки.