Правки примитивного сайта на OpenCart

Есть старый сайт — простой до горя. Тупо накатили стандартный шаблон — и так уже пару лет стоит.

Нужно поправить мелочи — поменять фон, расширить верстку, мета-теги поля добавить и т.д.

Ничего военного и сверхсложного, работа для начинающих, кто OpenCart «щупал».

версия движка: ocStore © 2009-2013 All Rights Reserved.

Version 0.2.1

// Version OpenCart

define('VERSION', '0.2.0');