Правки примитивного сайта на OpenCart

Краткое описание: сайт с двумя разными каталогами поставщиков, т.к. дилер двух компаний. Один каталог загружается из .xml файла первого поставщика, другой вводится вручную. Оба каталога с подкаталогами. В каталогах содержится описания товара, фото, цена, ссылки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старый сайт — простой до горя. Тупо накатили стандартный шаблон — и так уже пару лет стоит.
Нужно поправить мелочи — поменять фон, расширить верстку, мета-теги поля добавить и т.д.
Ничего военного и сверхсложного, работа для начинающих, кто OpenCart «щупал».
версия движка: ocStore © 2009-2013 All Rights Reserved.
Version 0.2.1
// Version OpenCart
define('VERSION', '0.2.0');
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