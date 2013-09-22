Правки примитивного сайта на OpenCart

$50
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок171 просмотр
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Есть старый сайт — простой до горя. Тупо накатили стандартный шаблон — и так уже пару лет стоит.

Нужно поправить мелочи — поменять фон, расширить верстку, мета-теги поля добавить и т.д.

Ничего военного и сверхсложного, работа для начинающих, кто OpenCart «щупал».

версия движка: ocStore © 2009-2013 All Rights Reserved.

Version 0.2.1

// Version OpenCart

define('VERSION', '0.2.0');

OpenCart
10 лет назад
urka2000
Юрий 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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