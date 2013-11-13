Доработать магазин на vamshop

1. Перенести корзину и личный кабинет под боковое меню. 2. В шапке сделать картинку на всю ширину и при переходе по сайту она должна рандомно меняться. Будет 3–5 картинки. 3. В самый верх сайта встроить узкую панель. ...
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