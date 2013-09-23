Требуется разработка магазина (только программинг)

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт20 заявок216 просмотров
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Нужно создать интернет магазин детских товаров. Дизайн и верстка есть. Необходимо запрограммировать.

Платформа webasyst shop-script.

Из нестандартного функционала - расширенные фильтры товаров с использованием AJAX.

10 лет назад
nativetek
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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