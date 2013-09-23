назначение сайта - интернет магазин креативных аксессуаров для кафе баров ресторанов, аксессуары для гостиниц. ассортимент сайта будет уникален и в данный момент у него нет конкурентов. соответственно требуется яркий и креативный дизайн. требования к технической ...
Требуется разработка магазина (только программинг)
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Нужно создать интернет магазин детских товаров. Дизайн и верстка есть. Необходимо запрограммировать.
Платформа webasyst shop-script.
Из нестандартного функционала - расширенные фильтры товаров с использованием AJAX.
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