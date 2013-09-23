Интернет-магазин на Джумле

1. Исправить шапку 2. Исправить надпись My home -->> email В скриншоте подробности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 2 сайта на Opencart согласно присланным макетам.
1. Нужно в оба сайта добавить несколько позиций новых товаров. Сделать так, чтобы можно было самостоятельно добавлять в будущем (если это возможно) и объяснить, как добавлять самому. сейчас товар заливается нестандартно.
2. При заходе на сайты необходимо повесить всплывающее окно. в которое посетитель сайта сможет внести контактные данные: email и телефон. Данные нужно, чтобы записывались в бд и можно было делать смс и e-mail рассылку.
3. Настроить метрику на оба сайта. Должна быть возможность отследить по целям, т.е.е по какому запросу человек в итоге купил товар, по какому – нет.
4. Каким-то образом нужно сделать возможность собирания общей базы клиентов, чтобы делать 1 рассылку с сайта www.sox-box.ru. И также при необходимости отдельно отправлять письма.
5. Перенести базу телефонов и e-mail на новую платформу.
6. Возможность организации смс-рассылки клиентам.
7. Возможность внесения скидочного купона для получения разовой скидки, а также необходимо долгосрочная программа лояльности с возможность накопления скидки - присвоение каждому клиента уникального номера = e-mail или номер телефона, если нет e-mail, К которому привязан размер скидки, которая меняется в зависимости от накопления. И пользователю автоматом, если он не убрал галочку отправляется на мыло его идентификационный номер, размер текущей скидки, размер будующих скидок.
8. Возможность установки на сайт счётчика обратного отчёта для проведения акции.
9. Выгрузка товаров в Market.Yandex.ru и на Озон.ру
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