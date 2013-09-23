Сайт таобао

Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(фреймворк Yii).

Срок 1 месяц. ТЗ прилагаю.

P.S.интересуют только люди с опытом работы с сайтами таобао.