ИМ шин, дисков и надувных лодок на Opencart

Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(фреймворк Yii). ...
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Интерисует доработка Интернет-магазина шин, дисков и надувных лодок на Opencart. Необходимо дописать фильтр поиска по надувным лодкам, дописать модуль импорта/экспорта шин, дисков и лодок, переделать отображение товаров на сайте. Желателен опыт создания таких интернет-проэктов с примерами
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