mirinet

Женя mirinet

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка ИМ на Opencart

    $500

    Есть сайт шин, дисков и надувных лодок с готовым фильтром шин и дисков. Необходимо переделать структуру отображения товара и параметров на сайте, доделать фильтр лодок, адаптировать модуль иморта под прайс лист ...

    Opencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ИМ шин, дисков и надувных лодок на Opencart

    $500

    Интерисует доработка Интернет-магазина шин, дисков и надувных лодок на Opencart. Необходимо дописать фильтр поиска по надувным лодкам, дописать модуль импорта/экспорта шин, дисков и лодок, переделать отображение товаров на сайте. Желателен опыт создания таких интернет-проэктов с ...

    Opencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание ИM "под ключ"

    $500

    Интерисует создание ИМ шин, дисков на php,joomla,wordpress,bitrix с поиском шин и дисков по параметрам и поиском по марке автомобиля. БД с каталогом шин и дисков и БД для поиска шин и дисков по марке ...

    JoomlaPHPWordPress
    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад