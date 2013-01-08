Требуется нарисовать лого для сайта http://avtoshiny.kiev.ua/ Жду предложений по цене и срокам. Предоплата после предоставления эскизов
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть сайт шин, дисков и надувных лодок с готовым фильтром шин и дисков. Необходимо переделать структуру отображения товара и параметров на сайте, доделать фильтр лодок, адаптировать модуль иморта под прайс лист ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Интерисует доработка Интернет-магазина шин, дисков и надувных лодок на Opencart. Необходимо дописать фильтр поиска по надувным лодкам, дописать модуль импорта/экспорта шин, дисков и лодок, переделать отображение товаров на сайте. Желателен опыт создания таких интернет-проэктов с ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Интерисует создание ИМ шин, дисков на php,joomla,wordpress,bitrix с поиском шин и дисков по параметрам и поиском по марке автомобиля. БД с каталогом шин и дисков и БД для поиска шин и дисков по марке ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт12 лет назад