Изменение блока акция в разных разделах. Opencart

Сайт на Opencart. На сайте tableplay.ru есть 3 блока с акциями (под меню). Нужна возможность менять в этих блоках информацию в зависимости от раздела каталога.

Т.е. например в категории "Бильярд" одни акции, в категории "Теннис" Другие.

1) В них нужна возможность вставлять html как сейчас.

2) Обратите внимание что они одинаковые по размеру и сжимаются в зависимости от размера окна.

+ В дальнейшем будет ещё работа по этому проекту.

Пишем цену и сроки.