Изменение блока акция в разных разделах. Opencart

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки161 просмотр
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Сайт на Opencart. На сайте tableplay.ru есть 3 блока с акциями (под меню). Нужна возможность менять в этих блоках информацию в зависимости от раздела каталога.

Т.е. например в категории "Бильярд" одни акции, в категории "Теннис" Другие.

1) В них нужна возможность вставлять html как сейчас.

2) Обратите внимание что они одинаковые по размеру и сжимаются в зависимости от размера окна.

+ В дальнейшем будет ещё работа по этому проекту.

Пишем цену и сроки.

OpenCart
10 лет назад
spaceworker
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Сергей отличный исполнитель. Красиво решил поставленную задачу. Сделал даже больше чем требовалось. Очень рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Смело можете работать с Павлом. Останетесь доволны. Человек адекватный и порядочный.
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