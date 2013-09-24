Требуются небольшие доработки по одностраничнику

Имеется магазин на движке вам шоп. Нужно сделать красивый шаблон магазина, с моими пожеланиями и с сохранением моего функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновление при нажатии лого
Заместо подарка поставить обрезанное изображение
Вырезать изображение наборов и поставить на сайт
Вставить целые изображения наборов в форму «подробнее»
Вставить тексты в форму
Сделать кликабельными изображения наборов(форма «подробнее» при нажатии)
Выставить счетчик на 2 дня
Поставить копирайт
Установить иконку
Выполнить нужно качественно и быстро
Исходники вышлю исполнителю
- Похожие заказы
- Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на Opencart. На сайте tableplay.ru есть 3 блока с акциями (под меню). Нужна возможность менять в этих блоках информацию в зависимости от раздела каталога. Т.е. например в категории "Бильярд" одни акции, в категории "Теннис" Другие. 1) ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется настроить интеграцию сайта new.kip24.ru на Shop-Script 5 с 1С (все товары, картинки, описания в 1С есть, версия УТ 10.3.20.2) На данный момент несколько проблем: 1) из 1С выгружаются файлы сертификатов, но ШС их не подхватывает ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется программа для выгрузки фото из зарубежных магазинов, Taobao, 6pm, landsend, и остальные. Было бы не плохо, если бы выгружался еще файл excel со списком ссылок но выгруженный товар. Важно, чтобы программа была написана не под конкретный ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется настройка шаблона интернет-магазина цветов. Интересуют сроки и стоимость ваших услуг. Структуру менять не придется, если только будут небольшие корректировки. Коммерческие CMS не интересуют. Просьба указывать вашу специализацию по CMS, если это принципиально. Обязательно нужны примеры ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо подключить платежную систему к магазину на основе webasyst shop-script.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Интерисует доработка Интернет-магазина шин, дисков и надувных лодок на Opencart. Необходимо дописать фильтр поиска по надувным лодкам, дописать модуль импорта/экспорта шин, дисков и лодок, переделать отображение товаров на сайте. Желателен опыт создания таких интернет-проэктов с ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(фреймворк Yii). ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Добрый день. Есть сайт на бтириксе надо к нему подключить интеркассу. Бюджет 30 у.е. Оплату по факту.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад