Сделть копию магазина

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Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок197 просмотров
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http://vitk.com.ua/

1) Дизайн будет (изменена цветовая гаама)

2) Учереждения можно добавлять через админку

3) Ассортимент и цены могут отличаться в каждом учереждении

4) Корзина отдельная для каждого учереждения

Интересует цена и сроки

Спасибо

10 лет назад
makoka
Максим 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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