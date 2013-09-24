Доработка интернет-магазина

Являюсь владельцем сайта по продаже китайского чая: http://china-tea.kiev.ua/

Данный сайт создан на платформе Wordpress.

Нужно его :

1) Трансформировать в продажный сайт.

2) Установить плагин интернет-магазина (тоесть с корзиной и кнопкой купить, что бы заявка о покупке приходила на почту)

3) Каждый товар должен выводиться в отдельном окне с описанием и кнопкой "Купить".

4) Добавить пункт "Обратная Связь" в верхушке сайта ( с отправкой на мою почту)

Вообще готов импровизировать и рассматривать интерестные идеи. Главная задача- сделать сайт продажным, а не информационным.