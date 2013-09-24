Доработка сайта на оперкарт

Имеется магазин на движке вам шоп. Нужно сделать красивый шаблон магазина, с моими пожеланиями и с сохранением моего функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
объем работы не большой:
сделать оформление заказа в один клик.
изменить контактную информацию.
добавить информацию по оплате и доставке.
Помочь разобраться с наполнением товаров, удалить там некоторые товары.
Горим по срокам, прошу не обращаться тех медленно работает.
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