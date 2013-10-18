Навесить дизайн на движок OpenCart

$250
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки193 просмотра
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Готовый дизайн интернет-магазина нужно навесить на движок OpenCart (1.5.4). Движок установлен. Дизайн будет отрисован до 01.10.13. Отправляться будет в PNG (либо исходники в Corel PP x6).

Будет предоставлен доступ FTP и к админке (к MySQL по-необходимости, но делать там нечего). Функционал магазина стандартный, кое-что нужно будет допилить по-минимуму (переформатировать модули, сменить расположение).

Оплата - 150 у.е. Аванс не планируется, т.к. работа быстрая и не сложная. Срок на выполнение до 10ти дней. Способ оплаты обсуждается.

Начало работы планируется после 01.10.13. До этого периода хотелось бы определится с исполнителем.

В дальнейшем будет больше подобной работы.

Максим.

Киев, Украина.

OpenCart
10 лет назад
indie_pal
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Moles
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$120
4 дня
Работа выполнена вовремя, за оговоренную сумму. Подход творческий. Спасибо!
Надёжный и отзывчивый заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
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