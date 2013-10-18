Навесить дизайн на движок OpenCart

Есть интернет-магазин на движке бизнес-молодости: http://jakuzi5.ru/. Нужно внести несколько изменений и доработок: 1. На главной странице в каталоге перед выводимыми товарами сделать вывод названий категорий самого верхнего уровня, из которых выводятся товары. Вывод названия категории предусмотреть при наличии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовый дизайн интернет-магазина нужно навесить на движок OpenCart (1.5.4). Движок установлен. Дизайн будет отрисован до 01.10.13. Отправляться будет в PNG (либо исходники в Corel PP x6).
Будет предоставлен доступ FTP и к админке (к MySQL по-необходимости, но делать там нечего). Функционал магазина стандартный, кое-что нужно будет допилить по-минимуму (переформатировать модули, сменить расположение).
Оплата - 150 у.е. Аванс не планируется, т.к. работа быстрая и не сложная. Срок на выполнение до 10ти дней. Способ оплаты обсуждается.
Начало работы планируется после 01.10.13. До этого периода хотелось бы определится с исполнителем.
В дальнейшем будет больше подобной работы.
Максим.
Киев, Украина.
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