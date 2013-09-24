Внесение изменений в интернет-магазин (Webasyst)

Есть интернет-магазин на движке бизнес-молодости: http://jakuzi5.ru/. Нужно внести несколько изменений и доработок: 1. На главной странице в каталоге перед выводимыми товарами сделать вывод названий категорий самого верхнего уровня, из которых выводятся товары. Вывод названия категории предусмотреть при наличии ...
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Добрый день. В интернет-магазин http://www.ice-mile.ru (движок Webassyst) необходимо внести следующие изменения (интересует только безналичный расчет):
1. Добавить в каждую карточку модели горизонтальное слайд-меню сопутствующих товаров (случайно выбранных из этой же подкатегории/категории). Количество позиций в меню - 6 шт. Есть возможность перемещения вправо и влево. Пример - http://www.enter.ru/product/electronics/keys-dlya-iphone-4-4s-ice-mile-podengu-2060506027893#.UjsYQNLqXQo
2. Добавить автоматическое открытие новых позиций при прокрутке вниз (убрать нумерацию страниц в каталоге);
3. Добавить инструмент «лупа» - возможность просмотра полного изображения путем наведения курсора на превью модели в карточке модели и в каталоге.
То есть при наведении на картинку (http://ice-mile.ru/published/publicdata/ICEMILE/attachments/SC/products_pictures/IMG_1915eh.jpg) открывается полноразмерная картинка (http://ice-mile.ru/published/publicdata/ICEMILE/attachments/SC/products_pictures/IMG_1915eh_enl.jpg)
4. Добавить открытие карточки модели в новом окне при клике в категории;
5. При клике на категорию товаров открывается первая подкатегория (а не выводятся все товары категории, как сейчас);
6. Сделать вывод товаров в категории по популярности (первыми должны идти товары с наибольшим количеством просмотров)
7. Сделать одношаговую форму заказа (вместо нынешней трехшаговой);
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