Модуль построения URL товаров для Prestashop

Необходим модуль (или просто настройки) для Prestashop, которые бы реализовывали собственную систему построения URL категорий и товаров.

Для категорий URL должен быть в виде

domain.com/category1/category2/category3/category4

Для товаров: в виде

domain.com/category1/category2/category3/product-name-SKU

где SKU - артикул товара. А вложенность категорий не более трех. То есть даже если у товара родительская категория пятого уровня вложенности, то в URL идут только первые три категории. .html в конце не фигурирует