Модуль построения URL товаров для Prestashop

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Необходим модуль (или просто настройки) для Prestashop, которые бы реализовывали собственную систему построения URL категорий и товаров.

Для категорий URL должен быть в виде

domain.com/category1/category2/category3/category4

Для товаров: в виде

domain.com/category1/category2/category3/product-name-SKU

где SKU - артикул товара. А вложенность категорий не более трех. То есть даже если у товара родительская категория пятого уровня вложенности, то в URL идут только первые три категории. .html в конце не фигурирует

Prestashop
10 лет назад
CryAngel
Сергей 
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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