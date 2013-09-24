Модуль построения URL товаров для Prestashop

Есть интернет-магазин на движке бизнес-молодости: http://jakuzi5.ru/. Нужно внести несколько изменений и доработок: 1. На главной странице в каталоге перед выводимыми товарами сделать вывод названий категорий самого верхнего уровня, из которых выводятся товары. Вывод названия категории предусмотреть при наличии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим модуль (или просто настройки) для Prestashop, которые бы реализовывали собственную систему построения URL категорий и товаров.
Для категорий URL должен быть в виде
domain.com/category1/category2/category3/category4
Для товаров: в виде
domain.com/category1/category2/category3/product-name-SKU
где SKU - артикул товара. А вложенность категорий не более трех. То есть даже если у товара родительская категория пятого уровня вложенности, то в URL идут только первые три категории. .html в конце не фигурирует
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