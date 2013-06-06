Необходим модуль (или просто настройки) для Prestashop, которые бы реализовывали собственную систему построения URL категорий и товаров. Для категорий URL должен быть в виде domain.com/category1/category2/category3/category4 Для товаров: в виде domain.com/category1/category2/category3/product-name-SKU где SKU - артикул товара. А вложенность категорий не ...