CryAngel

Сергей CryAngel

 
47 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Prestashop 1.6: Добавить поле к списку ордеров в админке.

    Необходимо к ордерам добавить дополнительное поле source. Поле фигурирует только при добавлении ордера из админки. Выводится только в списке ордеров. Сделать необходимо оверрайдом соответствующего класса Order.php и контроллера AdminOrdersController.php.

    Prestashop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль построения URL товаров для Prestashop

    Необходим модуль (или просто настройки) для Prestashop, которые бы реализовывали собственную систему построения URL категорий и товаров. Для категорий URL должен быть в виде domain.com/category1/category2/category3/category4 Для товаров: в виде domain.com/category1/category2/category3/product-name-SKU где SKU - артикул товара. А вложенность категорий не ...

    HTMLPrestashop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер новостей

    Ищется рерайтер для регулярного рерайта новостей. Поток - от 1 до 10 коротких новостей в день. Оплата - $0.5 - $0.8 за новость в зависимости от размера.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад