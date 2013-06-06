Необходимо к ордерам добавить дополнительное поле source. Поле фигурирует только при добавлении ордера из админки. Выводится только в списке ордеров. Сделать необходимо оверрайдом соответствующего класса Order.php и контроллера AdminOrdersController.php.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим модуль (или просто настройки) для Prestashop, которые бы реализовывали собственную систему построения URL категорий и товаров. Для категорий URL должен быть в виде domain.com/category1/category2/category3/category4 Для товаров: в виде domain.com/category1/category2/category3/product-name-SKU где SKU - артикул товара. А вложенность категорий не ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Ищется рерайтер для регулярного рерайта новостей. Поток - от 1 до 10 коротких новостей в день. Оплата - $0.5 - $0.8 за новость в зависимости от размера.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад