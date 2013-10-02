Необходимо Landing page для одного товара

$250
Интернет-магазиныЗавершен7 заявок141 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна продающая страничка с хорошим дизайном и конверсией!

Остальные детали обговариваются лично!

Готов сотрудничать на условии: 6000 рублей за проект в срок 2-3 дня.

10 лет назад
kotte23
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
pkstudio
Павел 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов
10 лет назад
$200
2 дня
Работа выполнена качественно и в условленный срок, проблем взаимопонимания не было. Павел знает свою работу и хорошо управляется в создании и редактировании сайтов.
Хороший заказчик, своевременная оплата.
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