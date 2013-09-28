Добавить код Яндекс метрика на сайт

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Добрый день. Необходимо добавить код на сайт bober-ua.com
В Яндекс метрике я зарегистрировалась, но возможно необходимо и настроить правильно. Необходимо чтоб счетчик работал правильно.
Если откликнется специалист который занимается резервным копированием сайта в ручную, то можно объединить эти 2 задания.
Буду благодарна за скорый ответ.
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