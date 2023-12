Поиск для Virtuemart 2.0.22 или Joomshopping

Требуется специалист по Virtuemart или Joomshopping для реализации 2 видов поисков:

1. Поиск по атрибутам товаров. Т.е. если мы имеем атрибуты: Color, Size, Type, то если в поисковом запросе пользователя содержится Red 50 Shirt, то ему должен показаться список товаров, у которых Color=Red, Size=50, Type=Shirt.

2. Поиск по заголовкам товаров с выдачей одного результата. Имеется список товаров с уникальными названиями. Необходимо обеспечить эксклюзивную выдачу результата на запрос в виде фразы по наибольшему совпадению с заголовком товара. Например, если пользователь ввел "Book about Water and Fire", ему не должны показывать все результаты, где в заголовках встречается Water, Fire или Book, а только один , наиболее совпадающий, название которого примерно "Water and Fire mystic book" (совпадение по 3 словам, в итоге)

Оба поиска должны выводиться модулями. Исполнитель должен быть готов описать, как работает и как было реализовано его решение, если для этого понадобились изменения в коде с тем, чтобы их можно было бы откатить при необходимости.

Срок выполнения 1-2 дня.

Указывайте в заявках примерную цену вопроса.