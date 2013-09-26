Программист

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок256 просмотров
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Есть сайт с самописной админкой на php.

Нужен человек на частичную занятость для тех.обслуживания. В среднем на 30 часов в месяц. Задачи, как правило, несложные - настроить уведомления для пользователей, добавить кнопку. Реже - новые функции на сайте или в личном кабинете.

Совсем редко возникают большие задачи по доработке админке. Например, сейчас такая задача есть. ТЗ в приложении. Большие задачи, разумеется, оцениваются и оплачиваются отдельно.

Желательно по обоим вопросам работать с одним человеком.

Рассматриваем разные варианты сотрудничества - по договору, на словах, с приходом в офис (мы в Москве) или с полной удаленкой, с оплатой налом, безналом, электронными деньгами, с оплатой по часам или фиксированной в месяц. Главное - результат и постоянный человек.

В откликах хотелось бы видеть конкретные предложения или вопросы, а не просто "готов".

10 лет назад
Niagara
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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