Программист

Есть сайт с самописной админкой на php.

Нужен человек на частичную занятость для тех.обслуживания. В среднем на 30 часов в месяц. Задачи, как правило, несложные - настроить уведомления для пользователей, добавить кнопку. Реже - новые функции на сайте или в личном кабинете.

Совсем редко возникают большие задачи по доработке админке. Например, сейчас такая задача есть. ТЗ в приложении. Большие задачи, разумеется, оцениваются и оплачиваются отдельно.

Желательно по обоим вопросам работать с одним человеком.

Рассматриваем разные варианты сотрудничества - по договору, на словах, с приходом в офис (мы в Москве) или с полной удаленкой, с оплатой налом, безналом, электронными деньгами, с оплатой по часам или фиксированной в месяц. Главное - результат и постоянный человек.

В откликах хотелось бы видеть конкретные предложения или вопросы, а не просто "готов".