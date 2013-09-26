Добрый день. Необходимо добавить код на сайт bober-ua.com В Яндекс метрике я зарегистрировалась, но возможно необходимо и настроить правильно. Необходимо чтоб счетчик работал правильно. Если откликнется специалист который занимается резервным копированием сайта в ручную, то можно объединить ...