Vamshop

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Ищем 1-2 программистов для правки ошибок в вамшопе. Отпишитесь в личку если вы разбираетесь в данном движке.

Нужно поправить выдачу товаров, редактор заказов, прикрутить подгрузку картинок частями, поправить шаблон, доработать скидки итп

10 лет назад
deril1
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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