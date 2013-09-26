Создать интернет-магазин

Добрый день. Необходимо добавить код на сайт bober-ua.com В Яндекс метрике я зарегистрировалась, но возможно необходимо и настроить правильно. Необходимо чтоб счетчик работал правильно. Если откликнется специалист который занимается резервным копированием сайта в ручную, то можно объединить ...
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1-3 недели! ИМ чехлов и аксессуаров для мобильных гаджетов.
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Сайты, которые мне нравятся, и что я ожидаю на выходе:
Магазин, который будет продавать.
Прикрепляю ТЗ. Оно не полное, но основные моменты учитывает.
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