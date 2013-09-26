Создать интернет-магазин

1-3 недели! ИМ чехлов и аксессуаров для мобильных гаджетов.

Легкий минимализм, интуитивное юзабилити, удобный интерфейс.

Сайты, которые мне нравятся, и что я ожидаю на выходе:

http://with-style.ru/

http://mobiamo.ru/

http://www.spigen.com/

http://cifrovoyray.ru/

Магазин, который будет продавать.

Прикрепляю ТЗ. Оно не полное, но основные моменты учитывает.