Исправление ошибок. Интернет магазин.

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка208 просмотров
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Интернет магазин.

joomla 1.5.20

joomshopping Version 2.9.7

ТЗ в прикреплённом файле.

Все работы по сайту на вашем хостинге с закрытой индексацией в robots.

Оплата после детальной проверки на наличие багов, бэкдуров и др.

Просьба сразу указывать стоимость работ и время выполнения.

10 лет назад
qrtv
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vreshch
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$380
27 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
хороший заказчик
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