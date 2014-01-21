Исправление ошибок. Интернет магазин.

Добрый день. Необходимо добавить код на сайт bober-ua.com В Яндекс метрике я зарегистрировалась, но возможно необходимо и настроить правильно. Необходимо чтоб счетчик работал правильно. Если откликнется специалист который занимается резервным копированием сайта в ручную, то можно объединить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин.
joomla 1.5.20
joomshopping Version 2.9.7
ТЗ в прикреплённом файле.
Все работы по сайту на вашем хостинге с закрытой индексацией в robots.
Оплата после детальной проверки на наличие багов, бэкдуров и др.
Просьба сразу указывать стоимость работ и время выполнения.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Интернет-магазины19 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем исполнителя для верстки и разработки интернет-магазина на 1С Битрикс. Рассматриваем заявки разработчиков только с примерами работающих магазинов. Функционал и дизайн магазина аналогичен http://www.kolesa-darom.ru/.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо импортировать товары магазина на Virtuemart 2 joomla2.5 с sql выгрузки БД одного сайта на другой(Virtuemart 2 joomla2.5 ). Есть выгрузка sql полной базы данных одного сайта, импортирую таблицы virtuemart из неё в основную базу ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
1-3 недели! ИМ чехлов и аксессуаров для мобильных гаджетов. Легкий минимализм, интуитивное юзабилити, удобный интерфейс. Сайты, которые мне нравятся, и что я ожидаю на выходе: http://with-style.ru/ http://mobiamo.ru/ http://www.spigen.com/ http://cifrovoyray.ru/ Магазин, который будет продавать. Прикрепляю ТЗ. Оно не полное, но ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть сайт с самописной админкой на php. Нужен человек на частичную занятость для тех.обслуживания. В среднем на 30 часов в месяц. Задачи, как правило, несложные - настроить уведомления для пользователей, добавить кнопку. Реже - новые функции ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 лет назад
Доработка карточки товара Интернет-магазин на Битрикс. Образец предоставлю. Оплата срого по факту или СБС. Бюджет по договоренностиИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интересует доработка сайта Снаблаб.рф – продажа лабораторного оборудования, медицинского оборудования. Задача: Сайт имеет довольно плохую структуру и видимость в поисковиках – ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем 1-2 программистов для правки ошибок в вамшопе. Отпишитесь в личку если вы разбираетесь в данном движке. Нужно поправить выдачу товаров, редактор заказов, прикрутить подгрузку картинок частями, поправить шаблон, доработать скидки итпИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется специалист по системе Битрикс (Бизнес), способный устранять различные глюки и баги в магазинах в кратчайшие сроки, разрабатывать новые функции и модули. Оплата по факту выполненных задач. Приступать к работе нужно как можно скорее.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по Virtuemart или Joomshopping для реализации 2 видов поисков: 1. Поиск по атрибутам товаров. Т.е. если мы имеем атрибуты: Color, Size, Type, то если в поисковом запросе пользователя содержится Red 50 Shirt, то ему ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад