Разработка интернет-магазина на 1С Битрикс

1-3 недели! ИМ чехлов и аксессуаров для мобильных гаджетов. Легкий минимализм, интуитивное юзабилити, удобный интерфейс. Сайты, которые мне нравятся, и что я ожидаю на выходе: http://with-style.ru/ http://mobiamo.ru/ http://www.spigen.com/ http://cifrovoyray.ru/ Магазин, который будет продавать. Прикрепляю ТЗ. Оно не полное, но ...