Требуется разработать узел стыковки стеновых панелей

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт10 заявок329 просмотров

Необходимо разработать  оптимальный узел стыковки стеновых панелей.

Схема сборки прилагается.

Исходные данные:

Мы производим модульные здания, которые собираются из 3-х основных типов панелей: панели основания, стеновые панели и панели крыши (схема сборки прилагается). 

Состав панелей – рама из деревянного каркаса(брус) с наличием металлических элементов для восприятия нагрузки, обшитая с двух сторон плитами OSB.

Сборка здания на объекте происходит в следующей последовательности: 

- на фундамент выставляются панели основания в горизонтальном уровне;

- на основании по одной выставляются стеновые панели;

- после выставления и фиксации всех стеновых панелей сверху накладываются панели крыши.

Требуется разработать  оптимальный узел стыковки стеновых панелей, исходя из условий:

- возможность передачи силовой нагрузки (растяжение/сжатие) от металлических частей элементов пола и крыши через узел стыковки на ответные металлические элементы стеновых панелей;

- универсальность: одинаковый стык стеновых панелей как между собой, так и к панели основания, и к панели крыши;

- возможно использование болтовых, клиновых и др. разборных методов соединения;

- эстетическая «незаметность» на готовом изделии (сборка и разборка узла через узкие технологические отверстия).

Срок выполнения работы – 3-5 дней 

Этапы оплаты:

- выбор Исполнителя, перевод аванса 10%

- Исполнитель присылает эскиз предлагаемого соединения. Обсуждаем применимость исходя из требований, принимаем тип соединения, оплата 10%

- Исполнитель присылает проработанные узлы стыковки для узла стена-стена (тип а,б,в), оплата 25%

- Исполнитель присылает проработанные узлы стыковки для узла стены-пол, оплата 25%

- Исполнитель присылает проработанные узлы стыковки для узла стены-крыша, дополнительные узлы, оплата 30%.

8 лет назад
twel
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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