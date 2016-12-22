Описание: Срочно нужен инженер- проектировщик, который сможет спроектировать и смонтировать машину для чистки прозрачных пластиковых шариков в сухом бассейне (во вложении картинка). Или просто проектировщик, который подробно сделает проект со всеми максимально изложенными деталями ...
Требуется разработать узел стыковки стеновых панелей
Необходимо разработать оптимальный узел стыковки стеновых панелей.
Схема сборки прилагается.
Исходные данные:
Мы производим модульные здания, которые собираются из 3-х основных типов панелей: панели основания, стеновые панели и панели крыши (схема сборки прилагается).
Состав панелей – рама из деревянного каркаса(брус) с наличием металлических элементов для восприятия нагрузки, обшитая с двух сторон плитами OSB.
Сборка здания на объекте происходит в следующей последовательности:
- на фундамент выставляются панели основания в горизонтальном уровне;
- на основании по одной выставляются стеновые панели;
- после выставления и фиксации всех стеновых панелей сверху накладываются панели крыши.
Требуется разработать оптимальный узел стыковки стеновых панелей, исходя из условий:
- возможность передачи силовой нагрузки (растяжение/сжатие) от металлических частей элементов пола и крыши через узел стыковки на ответные металлические элементы стеновых панелей;
- универсальность: одинаковый стык стеновых панелей как между собой, так и к панели основания, и к панели крыши;
- возможно использование болтовых, клиновых и др. разборных методов соединения;
- эстетическая «незаметность» на готовом изделии (сборка и разборка узла через узкие технологические отверстия).
Срок выполнения работы – 3-5 дней
Этапы оплаты:
- выбор Исполнителя, перевод аванса 10%
- Исполнитель присылает эскиз предлагаемого соединения. Обсуждаем применимость исходя из требований, принимаем тип соединения, оплата 10%
- Исполнитель присылает проработанные узлы стыковки для узла стена-стена (тип а,б,в), оплата 25%
- Исполнитель присылает проработанные узлы стыковки для узла стены-пол, оплата 25%
- Исполнитель присылает проработанные узлы стыковки для узла стены-крыша, дополнительные узлы, оплата 30%.
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